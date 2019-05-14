القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وسيارة على شارع رقم 75 بالقرب من سجن الجلمة (كيشون) صباح اليوم، الثلاثاء.
وقامت طواقم الإنقاذ التي استدعيت إلى مكان الحادث بتخليص العالقين من السيارة، وهما رجل وامرأة في الستينيات من العمر، وقد أحيلا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، ووصت الإصابتان بأنهما بين الخطيرة والمتوسطة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث
وفي هذا السياق، لقي عماد شلبي (51 عاما) من قرية إكسال مصرعه وأصيب آخران في حادث طرق وقع في مدخل قرية دبورية مساء أمس، الإثنين.
هذا، وبحسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد فإنه منذ مطلع العام 2019 ولغاية شهر نيسان/ أبريل الماضي قُتل 91 شخصا في حوادث الطرق، 30 من القتلى منذ مطلع العام كانوا من المجتمع العربي، أكثر من ثمانية قتلوا شهريا في المتوسط. وفي ذات الفترة من العام الماضي 2018 قُتل 20 شخصا من المجتمع العربي، أي بزيادة بلغت 50٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابتان في حادث طرق قرب سجن الجلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.