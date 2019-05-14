إصابتان في حادث طرق قرب سجن الجلمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وسيارة على شارع رقم 75 بالقرب من سجن الجلمة (كيشون) صباح اليوم، الثلاثاء.

وقامت طواقم الإنقاذ التي استدعيت إلى مكان الحادث بتخليص العالقين من السيارة، وهما رجل وامرأة في الستينيات من العمر، وقد أحيلا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، ووصت الإصابتان بأنهما بين الخطيرة والمتوسطة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث

وفي هذا السياق، لقي عماد شلبي (51 عاما) من قرية إكسال مصرعه وأصيب آخران في حادث طرق وقع في مدخل قرية دبورية مساء أمس، الإثنين.

هذا، وبحسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد فإنه منذ مطلع العام 2019 ولغاية شهر نيسان/ أبريل الماضي قُتل 91 شخصا في حوادث الطرق، 30 من القتلى منذ مطلع العام كانوا من المجتمع العربي، أكثر من ثمانية قتلوا شهريا في المتوسط. وفي ذات الفترة من العام الماضي 2018 قُتل 20 شخصا من المجتمع العربي، أي بزيادة بلغت 50٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.