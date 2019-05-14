مسؤول فنلندي: اجهزة تستخدم لاغراض نووية متوجهة للعراق لامر مجهول

وأشار البيان إلى أن "الأجهزة المضبوطة يمكن استعمالها لأغراض عسكرية ومدنية".
وأوضح كبير المفتشين في الجمارك الفنلندية ساري كنابي، أنّ "الأجهزة المضبوطة تستخدم لإجراء ما يُعرف بتحليل مطياف الكتلة (Mass spectrometry) ".
ولفت كنابي إلى أنّ "الشركة المرسلة للمعدات هي شركة محلية وليست عالمية"، مبيناً أنهم "لم يتوصلوا إلى الآن للغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعدات في العراق".
تجدر الإشارة إلى أنّ استيراد هذه المعدات حسب القوانين الفنلندية من الولايات المتحدة لا يتطلب موافقات رسمية، أما في حال تصديره للعراق فينبغي على الشركة المصدرة أخذ موافقة الجهات الرسمية الفنلندية أو موافقة الولايات المتحدة.
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