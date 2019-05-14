واشنطن تعلن بالارقام حصيلة عام من 'الضغط على إيران'

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحب في 9 / ايار / مايو، 2018، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، الذي وصفه بـ"الكارثي"، وأمر بإعادة العقوبات التي رفعت عن نظام طهران.

ونشرت صفحة "فريق التواصل" التابع للخارجية الأميركية على "تويتر" شريط فيديو يظهر نتائج العقوبات التي فرضتها واشنطن بالتدريج على النظام الإيراني، وهي على النحو التالي:



1. نحو 10 مليارات دولار قيمة الإيرادات التي حرم منها إيران بسبب أنشطته المزعزعة للاستقرار.

2. أكثر من 100 شركة توقفت عن القيام بأعمال تجارية مع إيران.

3. 1.5 مليون برميل من النفط أبعدت عن الأسواق يوميا.

4. أكثر من 20 مستوردا للنفط أنهوا استيراد النفط الإيراني.

5. أكثر من 75 ناقلة رفض السماح لها بحمل الأعلام للإبحار.

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6. أكثر من 70 مؤسسة مالية إيرانية مرتبطة بالحكومة الايرانية باتت تخضع للعقوبات.



7. 970 كيانا يتبع للحكومة الايرانية تم استهدافها عبر 26 عقوبة.

وأشار "فريق التواصل" إلى بيان وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان إيران من كافة السبل التي تمكنه من الحصول على سلاح نووي.

وشدد بومبيو على أن واشنطن ستواصل "فرض أقصى قدر من الضغط على النظام إلى أن يتخلى عن طموحاته المزعزعة للاستقرار".

ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، بريان هوك، أن واشنطن فرضت أشد العقوبات على إيران، وأخضعت 1000 شخص إلى لائحة العقوبات.

وتابع هوك : "خفضنا صادرات إيران من النفط إلى مستويات غير مسبوقة وتوقفنا عن إصدار إعفاءات نفطية لمستوردي النفط الإيراني مما يعني أن مشتريات الخام الإيراني ستصل الصفر".