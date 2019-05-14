العراق يترقب تحركات الجراد القادم من الكويت

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لـ الخليج 365، إن "الوزارة تترقب تحركات الجراد الذي دخل الكويت في وقت سابق"، مبينا ان "الجراد سيستهدف في حال دخوله مناطق زراعة الشعير والحنطة".

وأضاف النايف أن "الوزارة اعدت كافة المبيدات الخاصة بمكافحة الجراد في حال دخوله للاراضي العراقية"، مرجحا "عدم دخوله للاراضي العراقية باعتبار ان تحركاته ستكون بطيئة وان الكويت ستقوم بالقضاء عليه قبل وصوله للاراضي العراقية".

