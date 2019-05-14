العراق يترقب تحركات الجراد القادم من الكويت

وأضاف النايف أن "الوزارة اعدت كافة المبيدات الخاصة بمكافحة الجراد في حال دخوله للاراضي العراقية"، مرجحا "عدم دخوله للاراضي العراقية باعتبار ان تحركاته ستكون بطيئة وان الكويت ستقوم بالقضاء عليه قبل وصوله للاراضي العراقية".
وكانت أسراب الجراد الصحراوي اجتاحت المناطق الحدودية لدولة الكويت قبل اسبوعين قادمة من السعودية .
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