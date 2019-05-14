بومبيو يناقش مع الروس ملف إيران وخروجها من سوريا

وقال هوك للصحفيين في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية قبيل وصول بومبيو للقاء نظيره الروسي والرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي إن "إيران ستكون على جدول أعمال سوتشي، كونها تقوم بدور مزعزع للاستقرار في سوريا".
وأضاف هوك: "سياستنا الخارجية… هي إزالة جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من سوريا. نحن نعلم أن من مصلحة روسيا تحقيق الاستقرار في سوريا "، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لن يستقر، طالما تستخدم إيران سوريا منصة انطلاق لتعزيز أهداف سياستها الخارجية".
ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي اليوم الثلاثاء 14 مايو، في مدينة سوتشي الروسية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
وأضاف هوك: "سياستنا الخارجية… هي إزالة جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من سوريا. نحن نعلم أن من مصلحة روسيا تحقيق الاستقرار في سوريا "، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لن يستقر، طالما تستخدم إيران سوريا منصة انطلاق لتعزيز أهداف سياستها الخارجية".
ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي اليوم الثلاثاء 14 مايو، في مدينة سوتشي الروسية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
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