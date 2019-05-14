7 طائرات مسيرة تهاجم 'منشآت حيوية' سعودية

ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله، إن "سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ اليوم الثلاثاء عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية".

وأضاف المصدر، أن "7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية"، معتبراً أن "هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا".



وتابع المصدر العسكري، وفقاً لقناة "المسيرة": "مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر".