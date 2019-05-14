انت الان تتابع إطلاق نار شمال فرنسا.. ووقوع مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشرطة الفرنسية

أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الأحد، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد، مشيرة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية. ومن جانبه، صرح مكتب المدعي العام في أميان ألكساندر دي بوشير، بأن شخصين فقط لا يزالان في المستشفى، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وقال المدعي العام، إن صوت الطلقات النارية في حي آميان الشمالي سمع حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من يوم الأحد، مؤكدا أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة. إلى ذلك، بينت الصحيفة الفرنسية أن الشرطة فتحت تحقيقا في عملية إطلاق النار، واستجوبت العديد من الأشخاص ووضعت أحدهم في الحجز.ومنذ أيام، أعلنت الشرطة الفرنسية

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