مقتل 4 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب غرب باكستان

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قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا إثر انفجار دراجة بخارية في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.
وقال رئيس الشرطة المحلية رزاق شيما إن القنبلة، التي زرعها مسلحو حركة طالبان في دراجة بخارية، انفجرت عندما مرت سيارة رجال الشرطة في سوق بمدينة كويتا مساء أمس الاثنين.
وأضاف شيما أن ما لايقل عن 12 شخصا بينهم رجال شرطة أصيبوا في هذا التفجير، الذي يعد ثاني تفجير تشهده المدينة خلال شهر.
وقالت حركة طالبان باكستان إنها نفذت الهجوم لاستهداف أفراد الشرطة، وهددت وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ مزيد من الهجمات.
ويأتي هذا التفجير بعد أيام من قيام مسلحين باقتحام فندق فاخر في بلوشستان، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص خلال اشتباك استمر نحو 24 ساعة.
ويذكر أن أعمال العنف التي يقوم بها مسلحون إسلاميون ومتمردو عرقية بلوش تصاعدت في أنحاء باكستان وخاصة إقليم بلوشستان.
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