مقتل أربعة شرطيين في تفجير في باكستان (الشرطة)

دبي - بواسطة محمد فارس © باناراس خان مسؤولون أمنيون يتدفقون موقع انفجار قنبلة في كويتا في جنوب غرب باككستان اسفر عن مقتل اربعة شرطيين في 13 ايار/مايو 2019.

قتل أربعة شرطيين وأصيب تسعة آخرون بجروح في انفجار دراجة نارية مفخّخة في مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان في اعتداء تبنّته حركة طالبان الباكستانية، بحسب ما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال قائد الشرطة عبد الرازق شيما لوكالة فرانس برس إنّ حصيلة الجرحى تتضمّن شرطيين اثنين، مشيراً إلى أنّ "اثنين من الجرحى في حالة حرجة".

وكانت الدراجة النارية مركونة أمام مسجد يحرسه عناصر من الشرطة في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

ويأتي الاعتداء بعد يومين من هجوم شنّته جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية على فندق فخم في جوادر أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، هم عسكري وأربعة من موظفي الفندق، وإصابة ستة آخرين بجروح.

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وهذه الجماعة هي واحدة من جماعات انفصالية عرقية وطائفية وإسلامية تتقاتل في هذا الإقليم الذي يهزّه العنف الانفصالي منذ سنوات، ويشهد أكبر قدر من الاضطرابات في باكستان.

واستهدفت العملية موقعاً رمزياً هو الفندق الفخم الوحيد في جوادر والذي تنزل فيه وفود رجال الأعمال الباكستانيين والأجانب وكذلك الوفود الدبلوماسية.

وإقليم بلوشستان، المحاذي لأفغانستان وإيران، هو أفقر أقاليم باكستان الأربعة رغم أنّه يضم حقولاً نفطية ومناجم.

واستهدفت قوات الأمن الباكستانية متمرّدين في الإقليم منذ العام 2004 واتهمت مراراً من قبل مجموعات حقوقية دولية بارتكاب انتهاكات في المنطقة، وهو أمر ينفيه الجيش.