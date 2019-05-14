"الامتحان الورقي للضرورة فقط".. 24 إجراءً من التعليم استعدادًا لامتحان أولى ثانوي

مصراوي عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا لمديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أمس الاثنين، عن طريق شبكة "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية المقرر عقدها للصف الأول الثانوي، خلال الفترة من 19 إلى 30 مايو 2019، بحضور وليد الفخراني، مساعد الوزير لنظم وتكنولوجيا المعلومات، وأكرم حسن، مدير الإدارة المركزية للتعليم الثانوي العام والخاص والرسمي واللغات. وجاءت توجيهات رئيس قطاع التعليم العام لمديري المديريات التعليمية كالتالي: 1- تشكيل...

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