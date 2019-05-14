المجلس العسكري السوداني: شقيق عُمر البشير هرب إلى تركيا

مصراوي

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقل واحدًا فقط من أشقاء الرئيس السابق عمر البشير الخمسة، وليس اثنين، كما أعلن سابقًا، مشيرًا إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا، بحسب "سكاي نيوز".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، للصحفيين: "أعلنا في 17 أبريل اعتقال شقيقي الرئيس، عبدالله والعبّاس (...) لكن المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تمّ القبض على عبدالله فقط".

وأضاف: "في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، مشيرًا إلى أن السلطات السودانية...