تعرف على آخر موعد للحصول على شقة بالإعلان الـ10 للإسكان الاجتماعي

مصراوي

تنتهي وزارة الإسكان 15 مايو الجاري، من تحويل الحجز للإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي بنفس شروطه، لحاجزي الإعلان التاسع في مدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا، وكذا حاجزي الإعلان الثامن بعدد من المناطق ممن هم داخل الأولوية.

ويوضح "مصراوي"، خطوات التحويل، وسعر ومواصفات الوحدات التي سيتم التحويل إليها، والتي جاءت على النحو التالي:

Advertisements

خطوات التحويل:

- يستمر تقديم طلبات التحويل حتى 15 مايو الجاري.

- يقدم الحاجز طلب إلى مكاتب البريد بالتحويل إلى الإعلان العاشر عن طريق تقديم إيصال مقدم جدية...