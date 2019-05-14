مسؤول إيراني: إسرائيل على الأرجح تقف وراء الاعتداء على السفن التجارية الإماراتية

اتهم المتحدث باسم ​البرلمان الإيراني​ ​بهروز نعمتي​، ​إسرائيل​ بـ"الوقوف وراء الاعتداء على ناقلات ​النفط​ و​السفن​ التجارية قبالة شواطئ ​الإمارات​"، مشيراً إلى أن "البرلمان الإيراني ناقش في اجتماع مغلق الاعتداءات التي وقعت في ​المياه​ الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة قبالة المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات".

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت، يوم الأحد، أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية، ولم يوجه بيان ​وزارة الخارجية​ الإماراتية اتهامات لأي جهة بخصوص الفعل التخريبي.