مسؤول إيراني: إسرائيل على الأرجح تقف وراء الاعتداء على السفن التجارية الإماراتية

اتهم المتحدث باسم البرلمان الإيراني بهروز نعمتي، إسرائيل بـ"الوقوف وراء الاعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات"، مشيراً إلى أن "البرلمان الإيراني ناقش في اجتماع مغلق الاعتداءات التي وقعت في المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة قبالة المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات".
وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت، يوم الأحد، أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية، ولم يوجه بيان وزارة الخارجية الإماراتية اتهامات لأي جهة بخصوص الفعل التخريبي.
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