كوريا الشمالية تطالب باستعادة سفينة شحن صادرتها الولايات المتحدة

وصفت ​كوريا الشمالية​، مصادرة السلطات الاميركية احدى سفنها الاسبوع الماضي بتهمة انتهاك العقوبات الدولية، بانها "عمل سرقة غير مشروع" وطالبت باعادة ​السفينة​.

وكان ​القضاء الأميركي​ أعلن الخميس الماضي مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات. وقد صودرت السفينة العام الفائت في ​اندونيسيا​ كون قبطانها ملاحقا من السلطات الاندونيسية. وفي تموز اطلقت السلطات الاميركية بدورها آلية مصادرة.

وهذه المصادرة غير المسبوقة لسفينة تعتبر احدى اكبر سفن الشحن الكورية الشمالية بحسب الولايات المتحدة، تأتي في ظل تدهور العلاقات بين ​واشنطن​ و​بيونغ يانغ​ منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​ في شباط الفائت في ​فيتنام​.