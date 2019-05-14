خارجية ايران: الكيان الصهيوني هو العنصر الحقيقي لتهديد الامن والسلام العالميين

اعتبرت ​وزارة الخارجية الايرانية​ ان "الكيان الصهيوني هو العامل الاساس لكل الأزمات الإقليمية والتهديدات الحقيقية للسلم والأمن الدوليين"، مؤكدةً "مسؤولية ​المجتمع الدولي​ لانهاء الاحتلال الممنهج لارض ​فلسطين​ و​القدس​ الشريف". وفي بيان لها، لفتت الخارجية الايرانية إلى أنه "شهدت ارض فلسطين في 14 ايار 1948 واحدة من أكثر الأحداث المؤلمة في تاريخ الإسلام والعالم، اذ لم ير ​الشعب الفلسطيني​ الهدوء والاستقرار منذ ذلك اليوم"، مشيرةً إلى أنه "في مثل هذا اليوم قبل 71 عاما، قامت مجاميع من الافراد ذوي الافكار المنحرفة والعنصرية بقتل سكان فلسطين الأصليين بمن فيهم نساء وشيوخ وشباب وأطفال أبرياء، او ارغموهم على مغادرة منازلهم وارضهم. هذا الحدث يُعرف في تاريخ الشعب الفلسطيني بيوم النكبة، وهو يوم كارثي شرد فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين".

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