ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "ممثلي الادعاء في طوكيو تقدموا بطلب بتعديل اتهامهم لكارلوس غصن، بخيانة الأمانة، وقدموا المزيد من التفاصيل بشأن تحويلات نقدية قالوا إن غصن أجراها مع صديق سعودي".
ويواجه غصن عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية والتربح على حساب نيسان موتور، وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "كيودو" اليابانية: إدعاء طوكيو يطلب تعديل لائحة اتهام كارلوس غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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