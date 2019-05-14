وكالة "كيودو" اليابانية: إدعاء طوكيو يطلب تعديل لائحة اتهام كارلوس غصن

ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "ممثلي الادعاء في ​طوكيو​ تقدموا بطلب بتعديل اتهامهم ل​كارلوس غصن​، بخيانة الأمانة، وقدموا المزيد من التفاصيل بشأن تحويلات نقدية قالوا إن غصن أجراها مع صديق سعودي".

ويواجه غصن عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية والتربح على حساب نيسان موتور، وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه.