الجيش السوداني: تعرضنا لإطلاق نار من مندسين وسط المعتصمين

أعلن ​الجيش السوداني​ أن قواته وقوات الدعم السريع تعرضت ل​إطلاق نار​ من مندسين وسط المعتصمين أمام مقر ​قيادة الجيش​ بالعاصمة ​الخرطوم​، مؤكداً أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم ولن تطلق رصاصة على الشعب"، مشدداً على أن "الجيش لن يسمح بالفوضي، ولن نطلق الرصاص إلا في حالة حسم الفوضى"، مضيفًا "هناك استفزاز واضح ل​ضباط الجيش​ والدعم السريع بشكل فوضوي".

ولفت إلى أن "اليوم استشهد رائد كرومة أحمد من الجيش السوداني، بعد أن تعرضت ​القوات​ لوابل من الرصاص، والآن هناك نقيب مصاب بجروح خطيرة وهناك عدد من الجرحي"، مشيراً إلى أن "هناك مندسون داخل الاعتصام ولديهم سلاح، ونطالب بفتح الشوارع والكباري"، مضيفًا: "اعتصموا كما تريدون ولاتعطلوا حياة الناس".