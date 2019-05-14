ظريف: العمليات التخريبية في المنطقة تهدف لزيادة التوتر وضرب الاستقرار

لفت وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ إلى أن "العمليات التخريبية في المنطقة مشكوك في أمرها وتهدف إلى زيادة التوتر وضرب الاستقرار"، مشيراً إلى أن "جهات متطرفة في ​الإدارة الأميركية​ والمنطقة تعمل على فرض سياسات خطيرة بالمنطقة".

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