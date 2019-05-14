الخارجية اللبنانية استنكرت حادثة تخريب 4 سفن تجارية قرب المياه الاماراتية

استنكرت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ الحادثة التخريبية التي تعرضت لها أربعة سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات العربية المتحدة​ الشقيقة.

ودعت الخارجية في بيان لها "​الأمم المتحدة​ و​المجتمع الدولي​ الى العمل على الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في ​العالم​".

وفي وقت سابق اعلنت السلطات الاماراتية أنّ 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لعمليات تخريبية في مياهها الإقليمية في خليج عمان قبالة إيران، وبالقرب من إمارة الفجيرة، من دون أن تحدّد طبيعة هذه الأعمال أو الجهة التي تقف خلفها.