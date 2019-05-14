دريان دعا لالتفاف الجميع حول مقام رئاسة مجلس الوزراء

شدد مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، خلال حفل إفطار أقيم على شرفه بدعوة من بلال الجراح في ‏مطعم "امالين" في ​البقاع​ على أنها "كثيرة هي المشاكل في هذا البلد ولكن بفضل تماسكنا وتكاتفنا وتضامننا نتمكن من تجاوز الازمات الكثيرة والكبيرة التي نعاني منها"، مؤكدا أن "الأهم اليوم أن يلتف الجميع حول مقام ​رئاسة مجلس الوزراء​ وبالأخص حول دولة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي يحمل هم الوطن ويحاول ان يتجاوز الحدود من أجل معالجة هذه الأزمات"، لافتا الى أنه "عند الأزمة وعندما يتهدد الوطن الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الكل يصبح مسؤولا لاخراج البلد من محنته والازمات".

وقال: "لا تحملوا رئيس الحكومة تبعات ما يجري بل تحملوا جميعا هذه التبعات وقفوا صفا واحدا من أجل ايجاد حلول للمخارج التي تريح الوطن وتريح المواطنين". وشدد على أننا "اطلقنا خلال تسلمنا مسؤولية الافتاء في ​لبنان​، أطلقنا شعار الوسطية والاعتدال وعدم الغلو والتطرف، لان هذا ما تعلمناه على يد علمائنا ومشايخنا، ونفتخر كل الافتخار، بأنني كنت تلميذا لسماحة المفتي الشيخ ​خليل الميس​".

ورأى أن "لبنان خسر غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي شكل في حياته في فترة من الفترات مع مفتي الجمهورية الشهيد الشيخ حسن خالد ضمانة لوحدة واستقرار لبنان واننا نعول كثيرا على حكمة هؤلاء الكبار الذين حفظوا بحكمتهم لبنان وشعب لبنان ونحن من منطلق موقعنا سنبقى اوفياء لمسيرة الخير في لبنان بالتضافر، ومع جميع المخلصين من كل المذاهب و​الطوائف​ اللبنانية".