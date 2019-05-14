ترزيان: لحماية المنتج اللبناني وايجاد حلول للعجز الاقتصادي

اشار النائب ​هاكوب ترزيان​ الى "إن لقاء الصناعي الأول فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في ​القصر الجمهوري​، مع وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ وزملائي النواب الصناعيين و​جمعية الصناعيين​ هدفه نقل وجهة نظر صناعيي لبنان، حول الضرورة الفورية لحماية المنتج اللبناني من المنافسة غير الشرعية، ومن إغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية المدعومة من الدول المصدرة، وذلك بهدف الحؤول دون اقفال ما تبقى من المؤسسات الصناعية التي تقفل أبوابها بوتيرة غير مسبوقة".

واعتبر في بيان، ان "المطلوب من الحكومة، وفورا، إيجاد حلول للعجز الإقتصادي، فهذا هو المدخل السليم لبداية حل الأزمة الاقتصادية الاستثنائية، ولا يجوز لأي دولة أن يكون اقتصادها ريعيا بدلا من ان يكون إنتاجيا، لا سيما وأن الصناعة هي الرادع الأساسي لوقف النزيف النقدي من لبنان وإلى الخارج".