عقيص: ما حصل منذ أيام للسجين حسان الضيقة هو فضيحة انسانية مدوية

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ أنه "لم يعد من الجائز السكوت عن ما يجري في ​القضاء​ بل قد أصبح السكوت خطيئة وجريمة"، مشيراً إلى أن "السلطة برمتها تتعرض حاليا للانهيار وعن سابق تصور وتصميم من السلطة السياسية أولا ومن المعنيين داخل السلطة القضائية ثانيا".

وفي تصريح له، اعتبر عقيص أن " ما حصل منذ أيام عن وفاة السجين حسان الضيقة هو فضيحة انسانية مدوية تستلزم التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها سواء كان قضاة أو ضباط في ​قوى الامن الداخلي​ وهناك ضباط خالفوا أحكام قانون معاقبة التعذيب الذي يبدو أنه لا نية لتطبقيه من قبل المعنيين".

ولفت إلى أن "​لبنان​ الرسمي ينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب الذي وقع عليها ويخالف أحكام القوانين المتعلقين بانشاء الهيئة الوطنية ل​حقوق الانسان​ المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب"، مطالبا ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بـ"التوجيه لاجراء التحقيقات اللازمة حول هذا الموضوع واتخاذ أقصى التدابير والعقوبات المسلكية بحق المخالفين الذين امتهنوا كرامة المواطن وحياته وعرضوا صورة لبنان للتشويه والاهتزاز".