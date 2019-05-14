النشرة: الطيران الاسرائيلي حلّق فوق النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض

أفاد مراسل "النيرة" في ​النبطية​ بأن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ حلق صباح اليوم وبشكل دائري فوق النبطية و​اقليم التفاح​ وعلى علو منخفض وشن غارات وهمية كما ان ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من نوع أم – ك وبدون طيار حلقت طوال الليل الماضي وحتى الفجر فوق النبطية ومنطقتها وعلى علو منخفض ، فيما كان الطيران الحربي الاسرائيلي حلق ليلا فوق النبطية واقليم التفاح وصولا الى مجرى الليطاني منفذا غارات وهمية مكثفة وعلى علو منخفض .

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