اعتكاف تحذيري للمساعدين القضائيين غدا في جميع قصور العدل

اعلن "تجمع المساعدين القضائيين" في بيان حول ما يتم تداوله خلال مناقشات إقرار ​الموازنة​ العامة حول المساس ببعض الحقوق المكتسبة للموظفين، عن "اعتكاف تحذيري ينفذ يوم غد الأربعاء 15 أيار وليوم واحد، في جميع قصور ​العدل​ في ​لبنان​، وبالتالي يتوقف ​المساعدون القضائيون​ عن العمل باستثناء الملفات المتعلقة بالموقوفين وبالمهل القانونية".

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