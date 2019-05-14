أكد الوزير ​سليم جريصاتي​ في تصريح من السراي ​الحكومة​ قبيل انقاد جلية ​مجلس الوزراء​ انه "ستكون اليوم مداخلة نوعية من رئيس تكتل ​لبنان القوي​ ​جبران باسيل​ لوضع ​الموازنة​ على الطريق القويم والنهائي.

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي من السراي: سيكون هناك مداخلة من باسيل لوضع الموازنة على الطريق القويم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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