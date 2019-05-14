ريفي من بكركي: نحن بحاجة لكبار مثل صفير لاخراج الوصاية الايرانية عن لبنان

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له من ​بكركي​ بعد تقديم واحب العزاء بالبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ إلى أن "​لبنان​ يودع كبيرا، عرفناه شخصا أراد لبنان سيدا حرا مستقلا"، مشيراً إلى أن "البطريرك صفير ودماء رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ أخرجوا ​الوصاية السورية​ من لبنان ونحن بحاجة لكبار مثل صفير لاخراج الوصاية الايرانية عن لبنان".

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