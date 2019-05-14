أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة. وتوقعت ان يكوم طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ التي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة منخفضة، أما الاربعاء فيكون مشمسا إلى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. والخميس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

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