رئيس بلدية بعلبك دعا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل إنماء المدينة

اعتبر رئيس بلدية ​بعلبك​ العميد ​حسين اللقيس​ خلال حفل تكريمي أقامه منتدى بعلبك الثقافي أن "هذه المبادرة بمثابة حافز للمزيد من العطاء وبذل الجهود في سبيل إنماء مدينتنا بعلبك"، مشيراً إلى "أنني أفتخر وأعتز أن أكون معكم على الدوام للقيام بدورنا الثقافي لخدمة مدينتنا".

ولفت إلى أن "الحرمان في منطقتنا مزمن، كنا نحلم بتحقيق أكثر مما حققناه، ولكن بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة والظروف السائدة، لم نتمكن من إنجاز كل ما نطمح إليه، إلا أننا سنتابع الجهود سويا مع وزراء ونواب تكتل ​بعلبك الهرمل​ ومع المعنيين في العمل البلدي في "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" والشكر لكل ​الجمعيات الأهلية​ التي ساهمت معنا بتنفيذ الكثير من المشاريع في المدينة، خاصة الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، والشكر الكبير لأبطال ​الجيش اللبناني​ وللمقاومين الذين بفضل جهودهم وتضحياتهم توصلنا إلى الوضع الأمني المستتب، وتمكنا القيام بالأعمال الإنمائية".

وأشار إلى أن "المجلس البلدي بكل لجانه قام بواجبه على أكمل وجه، ولكن النشاط المميز كان للجنة الثقافية، والدعم الذي نقدمه للمجالس الثقافية نعتبره متواضعا قياسا بما يقومون به في مجال تطوير الإنسان والمجتمع".