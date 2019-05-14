الراعي يلتقي الشيخ نعيم حسن وسفير ايران معزيين بصفير

إلتقى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ على رأس وفد من مشايخ الطائفة لتقديم واجب العزاء بالبطريرك الكاردينال مار نصر الله طرس صفير. ثم التقى سفير ​ايران​ ​محمد جلال فيروزنيا​.

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