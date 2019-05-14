لجنة التربية تابعت البحث في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة التمريض

تابعت لجنة التربية البحث في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة التمريض في جلسة عقدتها برئاسة النائب بهية الحريري، على ان تعود لدرسه في جلسة مقبلة.
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