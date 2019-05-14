وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثالث وقوات شرق القناة ويشاركهم الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس الاثنين، عددًا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار، في إطار سلسة لقاءات مستمرة مع رجال القوات المسلحة، للوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة، ودورها في حماية الأمن القومي المصري.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين ضحوا بدمائهم الذكية دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميداني، وقيادة شرق القناه لمكافحة الإرهاب، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب.

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وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ستظل في طليعة قوى الدولة، ملكًا للشعب وصاحبة المسئولية الأكبر في حماية الأمن القومي المصري، مع الاستمرار في بناء الوطن وتحقيق الإنجازات المتلاحقة فب مجالات التعمير والتنمية.

وأثنى القائد العام على الدور الوطني لمقاتلي الجيش الثالث الميداني، وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بدقة وكفاءة عالية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مؤكدًا أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات.

ثم كرّم القائد العام المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود، تقديرًا لأدائهم واجباتهم بكل تفاني وإخلاص خلال الفترة الماضية.