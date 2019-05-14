البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 13935 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء. بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.53% عند مستوى 13905 نقاط، مع اتجاه تعاملات المستثمرين المصريين والعرب إلى البيع. وأرجع محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، هبوط البورصة أمس إلى تذبذب الأسعار، واتجاه البورصة نحو الهبوط منذ فترة، وخاصة هبوط سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر.

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