شاب يقطع شرايين يده بـ"شفرة حلاقة" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت مباحث سوهاج، سبب انتحار شاب بقطع شرايين يده مستخدمًا "شفرة حلاقة" في مركز البلينا، جنوبي المحافظة، إذ تبين أنه أقدم على الانتحار عقب تعرضه لعملية نصب من أحد الأشخاص، وحصوله منه على مبالغ مالية بغرض توظيفها .

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من مركز شرطة البلينا بانتحار شاب داخل مسكنه دائرة المركز .

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وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين قيام "ا. خ." 42 سنة، عامل، بقطع شرايين يده مستخدمًا "شفرة حلاقة".

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي أن المجني عليه تعرض لعملية نصب من أحد الأشخاص الذي حصل منه على مبالغ مالية، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، ولم يسدد له تلك الأموال أو أرباحها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.