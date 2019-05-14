يتبقى 18 يومًا.. استمرار حجز وحدات الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في استقبال طلبات المواطنين لحجز وحدة سكنية في الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي حتى نهاية شهر مايو الجاري، حيث أعلنت الوزارة أمس الاثنين، أن 3039 مواطنًا، دفعوا مقدمات حجز الوحدات، كما تم سحب 11179 كراسة شروط، حيث يتم التقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني www.shmff.gov.eg.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل التقديم للحصول على وحدة سكنية في الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي:

مدن طرح الوحدات:

سيتم طرح الوحدات في المناطق التالية: (المطاهرة بمركز المنيا- سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف- الضمرانية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا– أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط- طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر– الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

ويتم طرح كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكنة والمتواجدة في المدن والمحافظات التي بها الوحدات فقط.

المواصفات والأسعار:

يتضمن هذا الطرح ما يزيد على 20 ألف وحدة بمساحات موحدة 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 10%.

ويشهد هذا الإعلان انخفاضًا في سعر الشقة الواحدة مساحة 90 مترًا، لما يقرب من 40 ألف جنيه، حيث إن سعر الشقة بذات المساحة- أي 90 مترًا- في الإعلان السابق للإسكان الاجتماعي "العاشر"، قد وصلت إلى 225 ألف جنيه.

طريقة التخصيص:

من المقرر أن يتم تخصيص شقق الإعلان الـ11 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالقرعة الإلكترونية، لكن إذا زاد عدد المتقدمين على الوحدات يتم ترتيبهم وفقًا للأولوية والتي تبدأ بالمتزوج الذي يعول الأصغر سنًا، ثم الأرملة التي تعول، ثم المطلقة التي تعول، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددا، ثم العازب، كما توجد نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

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معدل الدخل:

-الحد الأقصي لدخل العازب 4200 جنيه.

-الحد الأقصي لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- جدية الحجز 14 ألف جنيه.

- 40 ألف جنيه الحد الأقصى لدعم كل مواطن.

الشروط العامة:

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة، شقةً أو أرضًا.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها.​