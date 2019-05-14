"الأعلى للإعلام" يطالب "الاستثمار" بعدم منح تراخيص للمواقع الإلكترونية دون موافقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

طالب المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة العامة للاستثمار، بعدم منح تراخيص لشركات منشئة لمواقع إلكترونية إلا بعد موافقة المجلس، واستند المجلس في طلبه إلى القانون الذي يمنح "الأعلى للإعلام" هذا الاختصاص.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في خطاب أرسله للدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه طبقًا للمادة السادسة من القانون 180 لسنة 2018، والتي تقول إنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي مما تقدم، اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص ساري".

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، في الخطاب: "لذا نرجو من سيادتكم عدم منح أي تراخيص للشركات المنشئة للمواقع الإلكترونية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للإعلام".​