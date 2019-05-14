ترامب: الوقت الحالي "صعب" على المسلمين حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مصممة على هزيمة الإرهاب، مضيفًا: "أننا.. ونحن نستعيد ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة مصممون على إلحاق الهزيمة بشرور الإرهاب".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام العديد من سفراء الدول الإسلامية، وممثلي بعثاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة، في حفل الإفطار الرمضاني السنوي بالبيت الأبيض، والذي يعد الحفل الثاني له منذ توليه منصبه الرئاسي.

وأضاف ترامب في كلمته: "أن هذا الوقت يعد صعبًا بالنسبة للمسلمين حول العالم"، مشيرًا إلى ما شهدته نيوزيلندا مؤخرًا من هجمات إرهابية، إلى جانب ما تعرض له مسيحيون ويهود في أحداث أخرى في سريلانكا وكاليفورنيا وبيتسبرج.

واختتم الرئيس الأمريكي كلمته بعبارة "رمضان كريم".