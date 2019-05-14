يقتل والدته طعنًا وسط الشارع في نهار رمضان

ارتكب رجل في مصر جريمة بشعة تجاه والدته، بطعنها وقتلها في الشارع أمام المارة، وسط حالة من الذهول والدهشة التي انتابت أهل المنطقة.

في منطقة فيصل بالهرم، كانت الجريمة البشعة بقيام شاب بطعن والدته بالسكين في الشارع، ليقوم الأهالي بإخطار قسم شرطة الجيزة بالواقعة.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، حيث تم التحفظ على الجثة التي ظلت في الشارع مغطاة بقطعة من القماش، وبجوارها أداة الجريمة، إلى أن تم الانتهاء من المعاينة.

Advertisements

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم، حيث اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة؛ بسبب خلافات عائلية بينه وبين والدته، ونشوب مشادة بينهما، تطورت إلى قيامه بإحضار سكين المطبخ ومطاردتها، حتى قام بقتلها وسط الشارع.