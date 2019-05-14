خادم يقتل كاهن كنيسة ماري مرقس بطلقات نارية

أقدم حارس كنيسة في مصر بمحافظة القليوبية، على قتل ”كاهن“ الكنيسة بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهم.

وكشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ تفاصيل الجريمة، موضحًا أن حارس كنيسة ”مارمرقس“ أطلق 4 رصاصات على الكاهن ”القس مقار سعد“ بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية فأرداه قتيلًا.

وأوضح المصدر، أن الحارس، يدعى كمال، وأن الحادث بعيد عن الطائفية، نظرًا لكون الاثنان مسيحيين، مؤكدًا إلقاء القبض على الحارس.

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وذكر المصدر أن القاتل ليس شرطيًا ولا يتبع وزارة الداخلية، لكنه فرد أمن داخلي وموظف بالكنيسة، وقام بذلك بسبب خلافات بينهما، وفور ارتكابه الجريمه هرب من الكنيسة وسلم نفسه لأجهزة الأمن وسلم السلاح المستخدم.

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تشهدها الكنائس المصرية، ففي العام الماضي، شهد دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون، واقعة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير.