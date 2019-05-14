صوَّت مجلس النواب الليبي، مساء أمس الإثنين، لصالح إقرار قانون تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة إرهابية، وفق ما أوردالموقع الإلكتروني للمجلس.
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس
وأضاف، أن النواب صوّتوا على حظر تنظيم الإخوان وتجريمه، وتصنيفه جماعة إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الليبي يُجرم "الإخوان".. ويصنفها جماعة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.