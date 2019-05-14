البرلمان الليبي يُجرم "الإخوان".. ويصنفها جماعة إرهابية

صوَّت مجلس النواب الليبي، مساء أمس الإثنين، لصالح إقرار قانون تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة إرهابية، وفق ما أورد

الموقع الإلكتروني للمجلس.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس

انعقد في مقره بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بحضور رئيسه، عقيلة صالح، وأكثر من 70 نائبًا.

وأضاف، أن النواب صوّتوا على حظر تنظيم الإخوان وتجريمه، وتصنيفه جماعة إرهابية.