مصرع 5 أشخاص إثر اصطدام طائرتين فى سماء ولاية ألاسكا الأمريكية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بعد اصطدام طائرتين فى الجو، فوق ولاية ألاسكا الأمريكية، فيما يستمر البحث عن ناجين قرب ساحل الولاية.

واصطدمت طائرتان سياحيتان تحملان عددا محدودا من الركاب فى الجو، فوق مدينة كيتشيكان بولاية آلاسكا، شمال غرب الولايات المتحدة.

وأكدت شركة "رويال برنسيس" السياحية المسؤولة عن إحدى الرحلات، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم

نتيجة الحادث، فيما لم يتم العثور على شخص سادس.

من جهته، قال رئيس فريق الإنقاذ فى المنطقة جيرى كيفر "لا نتوقع أن نعثر على أى ناجين فى هذه اللحظة"، فى إشارة إلى ترجيح احتمالية وفاة الشخص المفقود، وتم إنقاذ الناجين بقوارب سياحية تابعة لإحدى الشركات السياحية فى ألاسكا، التى

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أخرجتهم من المياه إلى السواحل.

كانت الطائرة الأولى عائدة من منطقة ألاسكا ميستى فيوردز السياحية، محملة بعشرة ركاب وطيار، حين اصطدمت بطائرة سياحية أخرى محملة بأربعة أشخاص، وفقا لموقع "سى أن أن".

ونجا 9 ركاب من الطائرة الأولى التابعة لطيران "تاكوان"، مع فقدان الراكب العاشر، الذى لم يعلن عن العثور عليه حتى الآن، بينما لقى جميع من على متن الطائرة الثانية حتفهم.

ولم تكشف حتى الآن تفاصيل وأسباب حادث التصادم الذى وقع أمس جنوب ولاية ألاسكا، قرب الحدود الكندية.