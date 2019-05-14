المجلس العسكري السوداني: شقيق البشير هرب إلى تركيا

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال واحد فقط من أشقاء الرئيس السابق عمر البشير الخمسة، وليس اثنين، كما أعلن سابقًا، مشيرًا إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.

قال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، للصحفيين "كنا أعلنا في

17 أبريل اعتقال شقيقي الرئيس، عبدالله والعبّاس (...) لكن المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم تمّ القبض على "عبدالله" فقط، حسبما نشرته "سكاي نيوز" العربية".

وأضاف: "في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة"، مشيرًا إلى أن السلطات

السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمّها، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك، وتابع "بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا".

ووفق المجلس فإن البشير، الذي عزل في 11 أبريل الماضي، محتجز في سجن كوبر في الخرطوم.

والإثنين، أعلن مكتب المدعي العام السوداني أنه تم توجيه اتهام إلى البشير بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه وأدت إلى الإطاحة به في 11 أبريل.