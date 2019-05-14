كوريا الشمالية تطالب أميركا بالإفراج عن سفينتها "المحتجزة"

طالبت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن سفينة شحن لها احتجزتها واشنطن بتهمة انتهاك عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الإعلام الرسمي في بيونج يانج.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي أنها صادرت السفينة الكورية الشمالية التي تستخدم لتصدير الفحم، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن مثل هذه الخطوة ضد بيونج يانج.

وقالت السلطات الأميركية إنه تمت مصادرة السفينة "وايز أونست" بعد أن حاولت إخفاء بلد المنشأ، وهي الآن محتجزة لدى الولايات المتحدة.

Advertisements

ووصفت وزارة العدل الأميركية السفينة، التي تبلغ حمولتها 17 طناً تقريباً، بأنها واحدة من أكبر السفن الكورية الشمالية.

وأفادت التقارير بأن المتحدث أضاف أن مصادرة السفينة يمثل انتهاكاً لإعلان مشترك وقعته البلدان عقب القمة الأولى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في يونيو 2018 .

وتوقفت المفاوضات حول الأسلحة النووية الكورية الشمالية في الآونة الأخيرة وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين.

وأجرت واشنطن وبيونج يانج تجارب صاروخية في الآونة الأخيرة، حيث أطلقت كوريا الشمالية "قذائف" قصيرة المدى، بينما اختبرت الولايات المتحدة صواريخ باليستية عابرة للقارات.