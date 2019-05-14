قتلى في تصادم طائرتين جواً قبالة ألاسكا

أعلن خفر السواحل الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفُقد ثلاثة آخرون جراء تصادم طائرتين مائيتين وتحطمهما قبالة سواحل ألاسكا.

ووقع التصادم جواً بالقرب من مدينة كيتشيكان /نحو 1240 كيلومترا جنوب شرقي أنكوراج.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الأميركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ 10 أشخاص باستخدام مروحية وقوارب، لكن حالتهم غير معروفة.

وقال خفر السواحل الأميركي في بيان لاحق إن عملية البحث والإنقاذ شملت وكالات من بينها "قوات ولاية ألاسكا" و"إدارة الغابات الأميركية" و"إدارة إطفاء كيتشيكان "وأعضاء من المجتمع.

وذكر ستيفن وايت قائد خفر السواحل في منطقة جونيا: "في منطقة نائية مثل هذه ، وبالنظر إلى مواردنا المحدودة ، فإننا نعتمد على وكالاتنا الشريكة".

وما زالت عملية الإنقاذ مستمرة، بينما لم يتم الكشف عن سبب الحادث.