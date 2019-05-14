كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوكيو تطلب تعديل لائحة اتهام كارلوس غصن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب ممثلو الادعاء في طوكيو، تعديل لائحة الاتهام بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، وفق ما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ويشمل التعديل على لائحة الاتهام، المزيد من التفاصيل بشأن تحويلات نقدية، قال ممثلو الادعاء إن غصن أجراها مع صديق سعودي، وعلى اتهام بـ"خيانة الأمانة".

ويواجه غصن اتهامات عدة، بارتكاب مخالفات مالية والتربح على حساب "نيسان موتور"، وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه.

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وأطلق سراح غصن، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان وشريكتها رينو، بكفالة قيمتها 4.5 مليون دولار لحين محاكمته.

وبحسب شروط الكفالة تخضع تحركات غصن واتصالاته للمراقبة ولقيود مشددة، للحيلولة دون فراره خارج البلاد والتلاعب بالأدلة.

وقال غصن إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة، واتهم زملاءه السابقين في نيسان "بطعنه في الظهر" ووصفهم بأنهم منافسون يسعون لتعطيل تحالف أوثق بين نيسان ورينو.