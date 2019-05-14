كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يُؤدي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أول زيارة إلى روسيا منذ توليه منصبه، ليلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وربما الرئيس فلاديمير بوتين.

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وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو وبوتين سيلتقيان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، لكن الكرملين لم يؤكد ذلك، قائلاً إنه لا يستبعد عقد مثل هذا اللقاء.

وكان بومبيو يعتزم في البداية زيارة موسكو الإثنين، لكنه ألغى الزيارة وتوجه بدل ذلك إلى بروكسل، للقاء حلفاء الولايات المتحدة والتباحث حول التصرفات المهددة الأخيرة من جانب إيران، حسب وزارة الخارجية.