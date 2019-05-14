كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تمنح كولومبيا 160 مليون دولار لتطبيق اتفاق السلام مع "فارك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منحت الإدارة الأمريكية مساعدة إضافية لكولومبيا بقيمة 160 مليون دولار من أجل تطبيق اتفاق السلام الموقع مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) عام 2016.

وقال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك غرين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بوغوتا أمس الاثنين، إن هذه الأموال ستخصص لـ"تطبيق السلام" و"إضفاء الصفة القانونية على الأراضي" في مناطق عانت من نزاع مسلح استمر أكثر من نصف قرن.

وأضاف مارك غرين أن "هذه الموارد هي من أجل عمل مهم، لتطبيق السلام، وتشجيع المصالحة، ومساعدة المجتمعات الريفية وتحسين أمن المواطنين وتعزيز حماية حقوق الإنسان".

وأدلى غرين بهذه التصريحات لدى إقرار تعديل على اتفاق ثنائي قدمت واشنطن بموجبه 754 مليون دولار لبوغوتا من أجل تمويل مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما أوردت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان.

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من جهته، أوضح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن الأموال الإضافية ستخصص بشكل أساسي لمشاريع إنتاجية لمقاتلين سابقين من ثوار "حركة فارك" التي تخلت عن أسلحتها وتحولت إلى حزب سياسي يحمل الاسم ذاته.

وأضاف أن المساعدة الإضافية ستستخدم أيضا من أجل "سد الثغرات" في الوصول إلى الخدمات وتسويق منتجات مناطق معزولة، وتحسين الوضع الأمني في معاقل سابقة للثوار الماركسيين.

وصدر الإعلان عن هذا التمويل الإضافي للسلام في ظل توتر بين الحليفين التاريخيين في مكافحة المخدرات، فقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الزيادة القياسية في المساحات المزروعة بالكوكا والتي بلغت بحسب الأمم المتحدة 171 ألف هكتار عام 2017، ملوحا بخفض المساعدة ما لم تتخذ السلطات الكولومبية إجراءات إزاء ذلك.