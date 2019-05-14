كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء أمريكيون يطالبون بعقوبات جديدة على شركات نورد ستريم 2 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون يستهدف خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وفقًا لشخصين مطلعين على الخطط.

وحسب مسودة نسخة من مشروع القانون حصلت عليه مجلة "فورين بوليسي"، سيتم فرض سلسلة من العقوبات على الشركات المشاركة في مد خطوط أنابيب في أعماق البحار لمشاريع الطاقة الروسية، مع التركيز بشكل خاص على خط أنابيب نورد سترم 2.

وتتضمن التدابير المنصوص عليها في مشروع القانون؛ وضع خط أنابيب نورد ستريم 2، بالإضافة إلى رفض تأشيرة السفر الأمريكية للأفراد المشاركين في مشروع البنية التحتية للطاقة الذي تقوده روسيا.

تم تقديم مسودة مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، برعاية السناتور الجمهوري تيد كروز وزميلته الديمقراطية جين شاهين، وسيحظر أيضًا المعاملات في الممتلكات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إلى جانب المصالح التي تخص الشركات المعنية، وسيعاقب أيضًا الكيانات التي تقدم المساعدة للمشروع.