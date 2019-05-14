كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصاعد الأخطاء الطبية وضياع حقوق المرضى في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجراءات الحمدين المجحفة بحق القطريين لا تتوقف، ففي حالة ما اشتكى مريض من وقوع خطأ طبي، لا تعترف المستشفيات به إلا بعد 90 يوما من التقدم بالشكوى، وهو ما يسمح بالإفلات من العقاب، وضياع حقوق المرضى.

ووفق المعارضة القطرية، لا تنفك وسائل إعلام تنظيم الحمدين عن الترويج كذبا لحجم التقدم الطبي الذي حققه القطاع الصحي بقطر، متناسية الويلات والآلام التي تسببت فيها بعض المستشفيات القطرية على رأسها مؤسسة حمد الطبية، بسبب كثرة الأخطاء التي يقع فيها الأطباء، والتي عادة ما يكون سببها قلة الخبرة.

وبسبب تكرار الأخطاء الطبية بصورة فجة؛ لا تعلن دويلة قطر عن عدد دقيق لضحايا الأخطاء الطبية، تحت ذريعة أن ذلك يدخل ضمن سرية معلومات المريض، وفقا لما ذكره الأكاديمي القطري محمد علي الكبيشي، في مقال له بصحيفة الشرق بعنوان "الأخطاء الطبية من يتحملها".

وقبل أيام شهدت أروقة المحاكم القطرية قضية خطأ طبي، كانت ضحيته سيدة في مقتبل العمر، أصيبت باللشل التام بسبب طبيب بإحدى المستشفيات القطرية.

ووفقا لتقارير محلية دخلت السيدة للمستشفى لإجراء جراحة عادية في الأذن، لكن الطبيب تسبب في إعاقتها عن الحركة.

بعد ثبوت إدانة الطبيب رفضت محكمة التمييز القطرية إدانة المستشفى واكتفت بتغريم الطبيب مبلغ لا يتناسب مع حجم الضرر الذي وقع على السيدة.

لسوء حظ المرضى في قطر لا توفر القوانين التي وضعتها عصابة آل ثاني أية حماية للمرضى الذين يتعرضون لوقائع مشابهة، واشتملت على عبارات مطاطة يستطيع من خلالها الطبيب والمستشفى التنصل من مسؤولياتهم تجاه مرضاهم، فينص القانون رقم (11) لسنة 2004) في المادة (47) على أنه لا جريمة ولا عقوبة إذا وقع الفعل بنية سليمة.

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ولجانب القوانين القطرية المعيبة لجأت دوحة الفساد إلى أسلوب آخر غير متعارف عليه للتعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية بحيث، تحال الشكاوى إلى وزارة الداخلية، للبت فيها، وليس لوزارة الصحة.

ووفقا لكثير من القطريين تفتقد هذه الجهة للحيادية في التعامل مع شكاوى المرضى، لعدم اختصاصها بمثل هذه القضايا، وتكون غالبية القرارات لصالح المستشفيات التي يمتلكها أفراد من عصابة آل ثاني.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق فإن عدد من المحامين القطريين أكدوا أن الطبيب يجب أن يسأل عن خطئه بشكل مباشر، عندما يعالج المريض مهما كان الخطأ صغيرا أو كبيرا، وأن المستشفيات والمراكز الصحية أو العيادات هي الأخرى تقع عليها مسؤولية تضامنية طالما هي قامت بتوظيف الطبيب.

ناصر سعيد النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية، والمدير المشارك لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، أقر بارتفاع نسبة الأخطاء الطبية بقطر.

وقال في تصريحات له إن قطر أطلقت خدمة جديدة للتغلب على مشاكل الأخطاء الطبية، وتلقى شكاوى المرضى، مؤكدا أن نسبة الخطأ الطبي في مؤسسة حمد وحدها تزيد عن 6%، منوها بأن يوجد مستشفيات نسب الأخطاء أكثر بكثير من ذلك.

وأشار إلى أنه مؤسسة حمد شكلت لجنة تسمى «amoc» تنظر في جميع الشكاوى الطبية من الدرجة الأولى، التي ترسل لها للتحقيق فيها وتقوم بتحويل المواضيع للجهات المختصة.

وأقر المسؤول القطري بزيف اللجان القطرية التي تشرف على وقائع الأخطاء الطبية، مشيرا إلى أنه في حالة تقدم بمريض بشكوى للمؤسسة يتم الجلوس معه أولا من قبل مدير المستشفى والطاقم الإداري لمناقشته فيما حدث بالضبط، وإقناعه بعدم التوجه للقضاء.