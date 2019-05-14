كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤشر العام لبورصة قطر يواصل تراجعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في ختام جلسة تداولات الإثنين، ليهبط بنسبة 1.89%، عند مستوى 9740.20 نقطة، فاقدا 188.02 نقطة، بضغط جماعي للقطاعات، في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد وغموض مستقبله.

وبلغ حجم التداولات نحو 15,714,732 سهم ، بينما سجلت قيمة التداولات نحو 328,990,677.56 ريال.

وتم التداول على أسهم 46 شركة، ارتفعت منها أسهم 5 شركة، وانخفضت أسهم 38 شركة، بينما استقرت أسهم 3 شركات فقط.

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وهبط مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.56 %، تبعه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.44 %، ونزل مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.61 %، وهبط مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.84 %، و نزل مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.66 %، وهبط مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.69 %، وتقلص قطاع البضائع و الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30 %.

وفي جلسة أمس الأحد، كسر المؤشر العام لبورصة قطر حاجز الـ10 آلاف نقطة، مع ختام التعاملات، بفعل تراجع ثقة المستثمرين في السوق المالية المحلية.

وتضررت قطاعات مثل البنوك والتأمين والعقارات سلبا خلال الربع الأول من 2019، إذ تراجعت موجودات البنوك وإيراداتها، بينما هبطت أرباح شركات التأمين، فيما واصلت شركات العقار تقديم نتائج مالية سلبية بالتزامن مع أزمة ركود العقارات.

ولم تفلح القوانين والتسهيلات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة، والحد من هروب المستثمرين بعد المقاطعة العربية التي قاربت العامين، ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات خلال الربع الأول من عام 2019.