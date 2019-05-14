كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الاحمر الاماراتي يكثف المشاريع الخيرية في عدة محافظات يمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت هيئه الهلال الاحمر الاماراتي برنامج مساعداتها الخيرية خلال شهر رمضان في عدة محافظات يمنية محررة ، تنوعت بين توزيع 100 الف سله غذائية، وتدشين مشاريع بنوك الطعام والمخابز الخيرية.

وقسم الهلال الاحمر الاماراتي مشروع السلل الغذائية في المحافظات المحررة وفقا ل" 10 الف سله في محافظة الضالع ، و20 الف في الساحل الغربي، و10 في محافظة تعز ، و10 في محافظة لحج ، و25 الف في العاصمة المؤقته عدن".

ويقوم 12 مخبز خيري في مديريات الحديدة بإنتاج اكثر من 50 الف رغيف وقرص روتي في عمل إنساني يرفد الاف المواطن بالاحتياجات اليومية طوال ايام شهر رمضان، لدعم الأسر الفقيرة والنازحة بالرغيف والروتي.

وتقول المصادر ان اكثر من 25 الف مواطن مستفيد من مشاريع المخابز الخيرية التي ترعاها هيئة الهلال الاحمر الإماراتي ، والتي تم تقسيمها على عدة مديريات في محافظة الحديدة"ذباب والمخا والخوخه والتحيتا وحيس"

حيث قام الهلال الأحمر الإماراتي بتدشين المخابز المجانية للأسر المحتاجة، اذ يعتبر بنك طعام للأسر الفقيرة والمحتاجة خلال الشهر المبارك.

Advertisements

ففي مديرية المخا لوحدها يستفيد من مخبز الهلال الأحمر الإماراتي نحو 3250 شخصا بواقع 7500 قرص يوميا إلى جانب 1500 وجبة غذائية.

الجدير بالاشارة ان آلية اختيار الأسر المستحقة في الحصول على المساعدة اليومية وفق مسح ميداني تم تنفيذه من قبل لجان استعانت بعقال الحارات في تحديد تلك الأسر المستحقة.

وتسهم المخابز في مديريات الحديدة بشكل كبير في التخفيف من معاناة الأسرة، حيث تمثل عامل مساعدة لها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة من خلال توفير الرغيف والروتي بشكل مجاني.

وتمثل هذه المبادرات عونا كبيرا للفقراء الذين لا يستطيعون توفير لقمة العيش في شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.